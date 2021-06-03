В Евросоюзе пересмотрели правила ввоза наличных денег 3.06.2021, 16:16

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Правила изменены в рамках борьбы с отмыванием денег.

Новые правила ввоза наличных денег начинают работать в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года, сообщает zn.ua.

В Евросоюзе определение «наличных денег» расширили за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все туристы, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны будут заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более.

Представители таможни ЕС имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства, а также изымать незадекларированные наличные деньги.

С 3 июня правила распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

банкноты и монеты (включая валюту, которая уже вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке);

инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы;

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенники могут требовать от въезжающих граждан подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.

Новые правила разрешают таможенникам действовать согласно инструкции и в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, если с их точки зрения есть признаки, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.

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