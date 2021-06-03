Посол Украины: Киев требует участия в переговорах Вашингтона и Берлина по «Северному потоку – 2» 3.06.2021, 17:37

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Андрей Мельник

фото: ukrinform

Андрей Мельник считает, что Украина должна сидеть за одним столом и иметь право голоса.

Украинская сторона требует участия в переговорах в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Германией по проекту газопровода «Северный поток – 2». Об этом в комментарии немецкому изданию Die Welt (перевод – «Гордон») заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Свою позицию украинский дипломат опубликовал в Twitter 3 июня.

«Северный поток – 2» – удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности.

Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", – написал Мельник.

По его словам, 1 июня украинская сторона высказала соответствующую просьбу правительству ФРГ.

«Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном – за счет Украины», – подчеркнул в Twitter Мельник.

Газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) сообщала 1 июня, что группа высокопоставленных немецких чиновников во главе с советником канцлера Германии Ангелы Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным советником по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Реллером на этой неделе посетят Вашингтон, в частности – для обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2».

Издание отмечало, что визит немецкой делегации состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, он призван устранить напряженность в экономических отношениях между США и Германией.

По информации WAZ, неофициально в Вашингтоне допускают, что строительство «Северного потока – 2» может быть завершено, но его можно будет ввести в эксплуатацию только тогда, когда Кремль изменит свое поведение, в том числе – в Украине.

Администрация президента США выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал «контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений» введение новых санкций против «Северного потока – 2», поскольку газопровод «практически закончен».

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