Ученые объяснили, как отличить коронавирус от гриппа 1 3.06.2021, 17:47

3,456

Новое исследование экспертов из Университета Восточной Англии.

Исследователи нашли простой способ отличить коронавирусную инфекцию от гриппа или простуды. По словам ученых из Университета Восточной Англии, потеря обоняния и вкуса у зараженных COVID-19 отличается от аналогичных проблем, которые люди испытывают при сезонных вирусных заболеваниях. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Rhinology (перевод - rbc.ru).

Группа европейских ученых, специализирующихся на расстройствах обоняния, протестировала 30 добровольцев. У десяти из них незадолго до эксперимента диагностировали коронавирус, еще у десяти — тяжелую форму простуды. Остальные участники исследования были абсолютно здоровы. Выяснилось, что у пациентов с COVID-19 потеря обоняния выражена наиболее ярко. При этом они не испытывали заложенности носа, а также не могли отличать вкусы. Например, сладкое от горького.

И наоборот, у пациентов с привычными респираторными заболеваниями, как правило, наблюдаются заложенность носа и насморк, а вкусовые расстройства отсутствуют. Это свидетельствует о том, что COVID-19, в отличие от других распространенных вирусных инфекций, поражает мозг и нервную систему, считают британские исследователи.

Ученые надеются, что результаты проделанной работы помогут быстрее выявлять больных с коронавирусной инфекцией. Для этого достаточно использовать уже существующие стандартные тесты.

«Хотя такие тесты не заменят пробы из носа или горла, они могут стать хорошей альтернативой. Например, когда необходим быстрый скрининг — в отделениях неотложной помощи или в аэропортах», — говорит ведущий исследователь Карл Филпот.

Кроме того, проверить себя на наличие коронавируса можно самостоятельно в домашних условиях, отмечает профессор. Для этого подойдут любые продукты с резким запахом и насыщенным вкусом: кофе, чеснок, лимоны, сахар. Ученый также порекомендовал обращаться за медицинской помощью при малейших проблемах с обонянием и вкусом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».