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Ученые объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

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  • 3.06.2021, 17:47
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Ученые объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

Новое исследование экспертов из Университета Восточной Англии.

Исследователи нашли простой способ отличить коронавирусную инфекцию от гриппа или простуды. По словам ученых из Университета Восточной Англии, потеря обоняния и вкуса у зараженных COVID-19 отличается от аналогичных проблем, которые люди испытывают при сезонных вирусных заболеваниях. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Rhinology (перевод - rbc.ru).

Группа европейских ученых, специализирующихся на расстройствах обоняния, протестировала 30 добровольцев. У десяти из них незадолго до эксперимента диагностировали коронавирус, еще у десяти — тяжелую форму простуды. Остальные участники исследования были абсолютно здоровы. Выяснилось, что у пациентов с COVID-19 потеря обоняния выражена наиболее ярко. При этом они не испытывали заложенности носа, а также не могли отличать вкусы. Например, сладкое от горького.

И наоборот, у пациентов с привычными респираторными заболеваниями, как правило, наблюдаются заложенность носа и насморк, а вкусовые расстройства отсутствуют. Это свидетельствует о том, что COVID-19, в отличие от других распространенных вирусных инфекций, поражает мозг и нервную систему, считают британские исследователи.

Ученые надеются, что результаты проделанной работы помогут быстрее выявлять больных с коронавирусной инфекцией. Для этого достаточно использовать уже существующие стандартные тесты.

«Хотя такие тесты не заменят пробы из носа или горла, они могут стать хорошей альтернативой. Например, когда необходим быстрый скрининг — в отделениях неотложной помощи или в аэропортах», — говорит ведущий исследователь Карл Филпот.

Кроме того, проверить себя на наличие коронавируса можно самостоятельно в домашних условиях, отмечает профессор. Для этого подойдут любые продукты с резким запахом и насыщенным вкусом: кофе, чеснок, лимоны, сахар. Ученый также порекомендовал обращаться за медицинской помощью при малейших проблемах с обонянием и вкусом.

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