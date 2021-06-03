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Власти запретили работу американской организации, которая спасала белорусов от COVID-19

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  • 3.06.2021, 17:57
  • 3,092
Власти запретили работу американской организации, которая спасала белорусов от COVID-19
иллюстрационное Фото: Staff Sgt. Keith James / U.S. Air Force / CC BY-NC

USAID финансировало борьбу с коронавирусом, пока режим игнорировал проблему.

Режим Лукашенко заявил о введении санкций против США.

Они включают сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Кроме этого, Беларусь отозвало решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию — USAID.

Стоит отметить, что эта американская организация оказывала финансовую помощь в борьбе с COVID-19 в Беларуси. В это же время режим Лукашенко полностью игнорировал проблему COVID-19.

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