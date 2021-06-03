Украина укрепит границу с Беларусью 3 3.06.2021, 18:05

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Фото: UNIAN

Речь идет как об усилении системы охраны, так и строительстве инженерно-технических сооружений.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости укрепить государственную границу с Беларусью из-за возможных угроз национальной безопасности. Сообщение об этом появилось на сайте МВД республики.

По словам главы ведомства, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений. «Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», — пояснил Дейнеко. При этом он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на границе остается стабильной.

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