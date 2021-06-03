закрыть
3 июня 2021, четверг, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина укрепит границу с Беларусью

3
  • 3.06.2021, 18:05
  • 2,196
Украина укрепит границу с Беларусью
Фото: UNIAN

Речь идет как об усилении системы охраны, так и строительстве инженерно-технических сооружений.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости укрепить государственную границу с Беларусью из-за возможных угроз национальной безопасности. Сообщение об этом появилось на сайте МВД республики.

По словам главы ведомства, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений. «Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», — пояснил Дейнеко. При этом он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на границе остается стабильной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович