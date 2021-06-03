Ученые научили робота «улыбаться в ответ» 3.06.2021, 18:11

фото: Популярная механика

Исследователи надеются таким образом создать доверительные отношения между людьми и роботами.

Ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка использовали технологию машинного обучения, чтобы научить роботов отвечать на эмоции людей. Исследователи считают, что это может помочь создать доверительные отношения между людьми и их коллегами-роботами, сообщается в блоге университета.

Как отмечают ученые, эмоции другого человека играют одну из главных ролей в построении доверительных отношений. Но большинство роботов все еще сохраняют статическое выражение лица. Вместе с тем, они все чаще используются в сферах, которые требуют тесного контакта с людьми, поэтому вопрос о создании роботов, способных реагировать на эмоции людей, становится все более остро.

Исследователи на протяжении пяти лет работали над созданием EVA – робота, с мягким лицом, которое отвечает на эмоции, которые выражают люди неподалеку. Несмотря на то, что это звучит достаточно просто, создать робота, который может передавать мимику, достаточно тяжело. Во многом это задание усложняется тем, что на протяжении многих лет части роботов создавали из металла и пластика, которые были слишком грубыми, чтобы двигаться, как ткани тела человека.

Первый этап создания проекта EVA начался несколько лет назад, когда группа студентов начала работу над созданием «тела» робота. Они создали лицо EVA, которое может выражать несколько основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, а также множество более тонких мимических действий. Делает робот это с помощью специальных «мышц», которые повторяют движения мышц лица и шеи человека.

Ученые признаются, что наиболее сложной частью проекта было создание системы, которая будет достаточно компактной, чтобы поместиться в череп размерами с человеческой, но все же достаточно мощной, чтобы воспроизводить эмоции.

После завершения первого этапа проекта, ученые приступили ко второму – созданию искусственного интеллекта, который мог бы управлять движениями лица EVA. Несмотря на то, что анимированные роботы используются в парках аттракционов уже несколько лет, команда ученых сделала несколько важных усовершенствований. Первое – робота научили считывать и отражать эмоции, которые выражают люди рядом. Второе – способность повторять человеческие эмоции EVA получила благодаря просмотру видео. Робот не только просматривал видео, но и следил за собственным «отражением», чтобы понять, соответствует ли оно увиденному.

Несмотря на это, исследователи признают, что эмоции, которые отражает EVA, все еще далеки от того, как выглядит лицо человека.

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