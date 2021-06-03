Гражданку Швейцарии Наталью Херше держат в карцере 8 3.06.2021, 18:17

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У политзаключенной конфисковали газету «Новы час» и уничтожили ее письма.

Кроме того, у политзаключенной конфисковали газету «Новы час» и уничтожили ее письма, сообщает «Радио Свабода».

О состоянии Натальи Херше узнал ее брат Геннадий Касьян, который задал вопрос о сестре во время прямой линии управления Департамента исполнения наказаний Гомельской области.

Так, стало известно, что Наталью Херше наказали карцером за «нарушения установленного порядка отбывания наказания». Политзаключенная была в штрафном изоляторе с 6 по 23 мая.

«Кроме того, с 24 мая она вновь помещена в штрафной изолятор, в связи с чем не имеет возможности слать письма и осуществлять телефонные разговоры», – рассказал Геннадий Касьян.

К наказаниям карцером присоединяются также и конфискации: уничтожили часть писем Натальи и забрали газету «Новы час» – «в связи с наличием в последних информации, пропагандирующей разжигание национальной вражды, насилия и жестокости».

Письма уничтожены, потому что в тюрьме посчитали, якобы они «имеют циничный характер». На основании правил внутреннего распорядка такие письма не выдаются заключенным, о чем им сообщается.

Брат Натальи Херше намерен обратиться в Департамент исполнения наказаний и прокуратуру, так как считает, что права его сестры в заключении нарушаются: «Очевидно, что на Наталью оказывают психологическое и физическое давление, чтобы сломить ее волю и добиться полного подчинения».

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