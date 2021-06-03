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Байден в европейском турне посетит три страны

  • 3.06.2021, 18:30
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Байден в европейском турне посетит три страны
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

График встреч.

Президент США Джо Байден в рамках европейского турне намерен посетить три страны. Его поездка начнется уже на следующей неделе, 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что 10 июня Байден проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. 13 июня он встретится с Ее Величеством королевой Елизаветой в Виндзорском замке.

Из Соединенного королевства Байден отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня. На полях саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

15 июня Байден примет участие в саммите Европейский союз - США, а также проведет встречи с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Затем американский президент отправится в Женеву (Швейцария), где 16 июня проведет двусторонний саммит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Швейцарии он также встретится с президентом Гаем Пармелином и министром иностранных дел Игнацио Кассисом.

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