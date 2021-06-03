В редакцию Hrodna.life и магазин «Адметнасць» пришел ОМОН 3 3.06.2021, 18:57

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Режиму не дают покоя независимые СМИ и национальная одежда.

В редакцию Hrodna.life пришел ОМОН. Сейчас в помещении находятся главный редактор Алексей Шота и три сотрудника.

Как пишет Telegram-канал издания, об ОМОНе в редакции успела сообщить журналистка Надежда Вишневская. Больше на связь пока никто не выходит.

Также каратели пришли в гродненский магазин товаров с национальной символикой «Адметнасць», сообщает «Белсат».

Утром в нем были люди из отдела идеологии горисполкома и просили убрать какой-то товар, который не соответствует Закону о рекламе. По словам, сотрудницы магазина, о каком именно товаре идет речь, им не ответили.

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