закрыть
3 июня 2021, четверг, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Редкого 15-метрового кита заметили у берегов Шотландии

  • 3.06.2021, 19:18
Редкого 15-метрового кита заметили у берегов Шотландии
Фото: Steve Dodd

15-метрового сейвала обнаружили служащие маяка на острове Льюис.

Уникальное для шотландского побережья животное заметили в этом году уже второй раз, передает газета Metro.

15-метрового сейвала обнаружили служащие маяка на острове Льюис. Они наблюдали за млекопитающим около двух часов, а сам кит в это время рассматривал людей с расстояния всего в 20 метров.

Для Шотландии это редкое явление: сейвалы предпочитают более глубокие и холодные воды. За последние полвека на севере Британии их видели не больше десяти раз.

Сейвалы — третьи по величине морские обитатели, они уступают первенство только большому синему киту и финвалу. В длину они достигают 18 метров, а весят в среднем 20 тонн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович