Редкого 15-метрового кита заметили у берегов Шотландии
- 3.06.2021, 19:18
15-метрового сейвала обнаружили служащие маяка на острове Льюис.
Уникальное для шотландского побережья животное заметили в этом году уже второй раз, передает газета Metro.
15-метрового сейвала обнаружили служащие маяка на острове Льюис. Они наблюдали за млекопитающим около двух часов, а сам кит в это время рассматривал людей с расстояния всего в 20 метров.
Для Шотландии это редкое явление: сейвалы предпочитают более глубокие и холодные воды. За последние полвека на севере Британии их видели не больше десяти раз.
Сейвалы — третьи по величине морские обитатели, они уступают первенство только большому синему киту и финвалу. В длину они достигают 18 метров, а весят в среднем 20 тонн.