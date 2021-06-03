Чешская пощечина Путину 1 3.06.2021, 20:01

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Такого удара российский президент еще не получал ни от одного бывшего советского сателлита.

Такого удара, каким стала высылка сотрудников посольства в Праге, российский президент еще не получал ни от одного бывшего советского сателлита.

В субботу и понедельник мы видели кадры, на которых дипломаты и другие сотрудники российского посольства вместе с семьями, домашними животными и ручной кладью выходят из автобуса и направляются по безлюдному терминалу к таможенному досмотру, а потом садятся на спецрейс в «Ил-96». Такое зрелище по-своему потрясает, пишет чешское издание Seznam Zprávy (перевод - inosmi.ru).

На протяжении двух дней в гробовой тишине 123 российских гражданина покидали когда-то переполненное пражское посольство, которое многие десятилетия служило центром российского шпионажа для большей части Европы.

Их организованное молчание говорило само за себя. В нем чувствовалось унижение и зловещее послание от хозяина Кремля: «Я вам этого не забуду».

Вероятно, только со временем мы поймем, что на самом деле произошло в последние недели. Владимиру Путину, который закручивает гайки у себя в стране, берет под свое крыло диктатора номер два в регионе Лукашенко и проявляет все больше агрессии во внешней политике, пришлось ретироваться из Чешской Республики, оставив хорошо укрепленные позиции.

Сначала 18 высланных дипломатов, а потом вынужденный отъезд большинства сотрудников посольства? До сих пор с президентом Российской Федерации не случалось на постсоветском пространстве ничего подобного и еще долго не случится.

Но вот это случилось в стране, которую жестоко оккупировал Брежнев войсками Варшавского договора. В ней же его самый влиятельный наследник Путин постепенно приручил нынешнего президента и его предшественника. В Чехии Путину верно служат прокремлевские коммунисты и партия большого поклонника Путина Окамуры, а также хорошо организованная пятая колонна наших сограждан, готовая работать на российскую разведку.

Но как так вышло, что десятки дипломатов, с которыми не смогло справиться ни одно правительство после 1989 года, были высланы при правительстве партии ANO, которая открыто сотрудничает с коммунистами, а также не пренебрегает партией Окамуры?

Конечно, за пару месяцев до выборов кабинет Бабиша просто не мог поступить иначе, когда выяснилось, что за взрывом в Врбетице в 2014 году стоят российские шпионы. Те же, кто попытался убить двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Но давайте представим, что произошло бы после разоблачения причин взрывов в Врбетице, если бы у власти стоял никем не избранный временный кабинет Милоша Земана. Правда, он может стать совсем не гипотетическим, если нынешнему кабинету будет объявлено о недоверии.

Я не могу себе представить, чтобы марионеточное правительство, пляшущее под дудку путинского трио Земан, Минарж, Неедлы, объявило взрывы на складе в Врбетице государственным терроризмом, а потом разорило бы российское шпионское гнездо, замаскированное в Чехии под дипломатическую миссию.

Нет, этот важный государственный шаг сделал кабинет Андрея Бабиша, и с этим он и войдет в историю. Это тот самый кабинет, который также несет ответственность за тысячи жертв, которых можно было избежать, во время пандемии, когда Бабиш чуть не довел страну до катастрофы. Верится с трудом, но это факт.

Правда, было бы недальновидно переоценивать уступку Путина, которая в масштабах его политики ничтожна. Также не стоит думать, что кремлевское руководство откажется хоть на минуту от идеи вернуться в Чехию, восстановив там свое прежнее влияние.

Это противоречит русскому менталитету, о котором писал еще Карел Гавличек-Боровский, когда побывал в России: «Русские сразу сдружились и побратались с нами и с иллирами, считая себя старшими братьями и покровителями. Русские панслависты, верные своим безумным представлениям и о нас, и об иллирах, полагают, что мы хотели бы жить под их властью! Они твердо уверены, что однажды все славянские страны будут им подчинены», ― написал он в 1846 году.

Гавличек совершенно точно предсказал будущий российский империализм, произрастающий из убеждения в собственной избранности и непререкаемых заслугах перед миром. Через 122 года в этом смогли убедиться чехословацкие руководители, которых после августовского вторжения 1968 года потащили в Кремль. Впечатляющее свидетельство об этом оставил бывший тогда Секретарем ЦК КПЧ Зденек Млинарж. В книге «Мороз ударил из Кремля» он описал необычайно спонтанное и крайне откровенное выступление Леонида Брежнева на переговорах о чешской капитуляции.

«Ваша страна находится в регионе, куда во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Он дался нам большой кровью, и мы его не покинем. Границы этого региона ― наши границы», ― гремел советский лидер. «Итоги Второй мировой войны для нас неприкосновенны, и мы будем отстаивать их, даже рискуя начать новый вооруженный конфликт», ― заявил Брежнев.

К простым и понятным словам Брежнева я добавлю не менее ясное высказывание Владимира Путина о том, что распад Советского Союза стал величайшей геополитической трагедией ХХ века. А если вспомнить его утверждение о том, что «Советский Союз был ничем иным, как Великой Россией», и прибавить к этому мечты Путина о мощном евразийском союзе как противовесе упадочному либеральному Западу, то ситуация становится ясна как день. Путин идет по следам Брежнева, а кое в чем даже повторяет Сталина.

Путин ничем не уступает Брежневу в удушении свободы слова, независимых СМИ в собственной стране, в преследованиях оппозиции, в жестоком подавлении всех демонстраций и проявлений гражданского недовольства, а также в нарушении прав граждан баллотироваться на выборах.

Точно так же куда-то в 50-е мы скатываемся с российским президентом, когда речь идет об убийствах политических противников нынешнего режима, в том числе Александра Литвиненко и Бориса Немцова, и покушениях, в том числе на Сергея Скрипаля и Алексея Навального. В них закулисная роль Кремля неоспорима.

В чем-то текущие события в России и Белоруссии могут послужить жестоким уроком для молодого поколения на всем постсоветском пространстве, которое не помнит тоталитаризма и не понимает, почему их родители и бабушки с дедушками трусливо в нем жили. Теперь они могут в «прямом эфире» наблюдать, на каких принципах основана диктатура.

Не стоит ждать ответа Путина на чешскую пощечину в ближайшие месяцы, остающиеся до выборов. Кремль дождется их результатов. Однако это не означает, что он не развяжет доселе невиданную гибридную войну и не поднимет дезинформационное цунами с единственной целью ― вмешаться в выборы ради прокремлевских политических сил, включая уязвимого и все более зависимого от произвола Милоша Земана Андрея Бабиша.

Речь сейчас идет ни много ни мало о формировании очередной зависимости Чешской Республики от России. Но добиваться этого будут необязательно вооруженными операциями или скрытой поддержкой повстанческих сил, как было на Украине и в Крыму.

Будет формироваться экономическая зависимость Чехии от России, которая должна увенчаться строительством ядерного блока на АЭС «Дукованы», доверенным российскому Росатому. В Венгрии Путину это уже удалось. В нашей стране эти попытки могут возобновиться, если на осенних выборах победят прокремлевские силы.

Так что не пустой звук слова о том, что выборы повлияют не только на то, какой будет месть Путина за дипломатическое унижение, но и, прежде всего, на дальнейшую внешнеполитическую ориентацию Чешской Республики.

Хорошо, что скандал Врбетице разразился вовремя и так резко, что открыл всю предвыборную обстановку. Теперь нам стало лучше видно, кто есть кто.

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