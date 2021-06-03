Чем уже аукнулись санкции США в отношении белорусской нефтехимии и что еще ожидать 3.06.2021, 20:13

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3 июня США возобновили санкции против девяти нефтехимических госструктур Беларуси.

Главной причиной таких мер, о которых стало известно еще 19 апреля, в Вашингтоне называют нарушения прав человека в Беларуси. В чем суть ограничений, как белорусские власти пытаются их обойти и как санкции могут повлиять на экономику Беларуси — в материале tut.by.

США начали поэтапно вводить санкции против нефтехимического сектора Беларуси с 2006 года после непризнания итогов президентских выборов. Однако в 2015-м году Вашингтон выпустил лицензию о временном выводе девяти белорусских предприятий из ограничительных списков. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с Западом, в том числе благодаря роли Минска в урегулировании конфликта на Донбассе.

После прошедших в Беларуси в августе 2020 года президентских выборов, ситуация вернулась на уровень 2006 года. Новые санкции введены из-за «вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека», подавления протестов и сотен политзаключенных в стране.

В санкционный список вернулись «Нафтан», концерн «Белнефтехим» и его филиал в США, «Белорусский нефтяной торговый дом» (БНТД), «Белшина», «Гродно Азот» и его филиал «Завод Химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк Стекловолокно». Американским гражданам и юрлицам запрещены любые операции с этими белорусскими предприятиями, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50% и более.

Недавно новополоцкий завод «ЛЛК-Нафтан», производитель присадок, добавок в масла и топлива, был переименован в «ЭддиТек». Из названия совместного с «Лукойлом» предприятия был исключен находящийся под санкциями «Нафтан», а 3% акций предприятия передали Новополоцкому горисполкому, чтобы доля «Нафтана» в «ЭддиТек» стала менее 50%.

С 1 июня торги нефтепродуктами перевели с подсанкционного БНТД на Белорусскую универсальную товарную биржу.

Однако наиболее чувствительный удар может быть связан с отказом крупных нефтяных компаний России поставлять нефть на «Нафтан». По данным Reuters, уже в мае российские нефтяники прекратили снабжать новополоцкий НПЗ сырьем, опасаясь попасть под вторичные санкции американской администрации (то есть ограничения не только в отношении самих подсанкционных компаний, но и всех их партнеров и контрагентов, включая европейских).

«Транснефть» уже второй месяц кряду рапортует о мизерных объемах поставок российской нефти по «трубе» на «Нафтан». Однако белорусские власти и сам завод уверяют, что работают в штатном режиме.

Участники рынка опасаются, что под вторичные санкции США могут также попасть спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) и «Белоруснефть», отмечает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн. Так, трейдеры сообщают, что платежи на БНК начали проходить с трудом с 20-х чисел мая. Трудности, по словам покупателей белорусских нефтепродуктов и представителей БНК, связаны с осторожностью самих банков, имеющих корреспондентские счета в Европе, а не с четкими формулировками Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое является провайдером финансовых санкций.

— На сайте подсанкционного «Белнефтехима» была замечена информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти». И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на белорусские власти, — отмечает аналитик.

Впрочем, влияние санкций США будет еще более значительным, если к ним присоединится ЕС, считают эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings. А такой расклад не кажется фантастическим.

В Брюсселе заговорили о секторальных санкциях в отношении Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. В частности, речь идет о том, что под ограничения могут попасть нефтепереработка, производство калийных удобрений, авиация, транзит российского природного газа, а также возможный запрет на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских государственных облигаций.

— Если санкции будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Беларуси, — отмечают в S&P и подчеркивают, что экспорт сырьевых товаров, главным образом, нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего объема экспорта Беларуси.

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