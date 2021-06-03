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Кудрин рассказал о конце эры нефти

  • 3.06.2021, 20:36
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Кудрин рассказал о конце эры нефти
Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ считает, что это станет вызовом для Кремля.

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о закате эры нефти, который может наступить в течение 10 ближайших лет. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам если и не через 10 лет придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», — отметил Кудрин.

По его словам, инвестировать в развитие альтернативных источников энергии необходимо уже сейчас. «Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении», — добавил Кудрин.

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