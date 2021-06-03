Журналист и футболист «Крумкачоў» Ивулин и экс-сотрудник БТ Писаренко находятся на Окрестина
- 3.06.2021, 20:23
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Их сегодня задержали в квартире люди в гражданском.
Сегодня были задержаны автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко, передает «Трибуна».
Стало известно, что Ярослав Писаренко и Александр Ивулин находятся в ЦИП на Окрестина.
По сведениям соседей, люди в гражданском пришли в квартиру около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах.
Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».
Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.