Журналист и футболист «Крумкачоў» Ивулин и экс-сотрудник БТ Писаренко находятся на Окрестина 3.06.2021, 20:23

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Александр Ивулин

Их сегодня задержали в квартире люди в гражданском.

Сегодня были задержаны автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко, передает «Трибуна».

Стало известно, что Ярослав Писаренко и Александр Ивулин находятся в ЦИП на Окрестина.

По сведениям соседей, люди в гражданском пришли в квартиру около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах.

Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».

Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.

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