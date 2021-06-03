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КГБ Беларуси и СВР РФ договорились противостоять «деструктивной деятельности Запада»

  • 3.06.2021, 20:46
КГБ Беларуси и СВР РФ договорились противостоять «деструктивной деятельности Запада»

Об этом сообщили белорусские чекисты.

Служба внешней разведки России и Комитет госбезопаности Беларуси будут вместе работать для "противодействия деструктивной деятельности Запада". Об этом договорились глава СВР Сергей Нарышкин и председатель КГБ Иван Тертель, отмечает пресс-служба КГБ.

Как говорится в сообщении, во время встречи главы российской и белорусской спецслужб обсудили перспективы взаимодействия "в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве "cоюзного государства", – добавили в КГБ.

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