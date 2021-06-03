Летнее потепление идет в Беларусь 3.06.2021, 20:48

Синоптики рассказали, какая погода будет 4 июня.

Теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси 4 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

Так, в пятницу будет переменная облачность, в основном обойдется без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся до +5°С… +11°С. Днем потеплеет до +18°С… +23°С.

Синоптики отметили, что в прошедшие сутки в Беларуси преобладала малооблачная погода. Осадков по стране не отмечалось.

Максимальная температура воздуха 2 июня днем была +20°С...+22°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах от +6°С до +13°С. Среднесуточная температура воздуха за среду составила +13°С...+16°С, что в основном на 1-3°С ниже климатической нормы.

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