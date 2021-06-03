В Египте вакцинировали весь персонал на курортах Красного моря и Южного Синая 3.06.2021, 21:48

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Отели готовятся принять туристов этим летом.

В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом.

Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.

Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.

"Вакцинация наших сотрудников - лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта", - добавил аль-Анани.

По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций до конца июня.

"Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан", - уточнил министр.

Напомним, в конце мая власти Египта приняли решение снять карантинные ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. Из-за карантина доходы от туризма упали на 70%.

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