На восстановление костела в Будславе собрали уже около 635 тысяч рублей 2 3.06.2021, 22:04

фото: Catholic.by

Набирают волонтеров для уборки территории вокруг храма.

По последней опубликованной информации, на восстановление после пожара католического Национального санктуария Матери Божьей Будславской собрано уже свыше 635 тыс. рублей. Такие данные, спустя три недели после инцидента, приводятся на сайте budslau.by - там же размещена информация о способах пожертвований для физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось о наборе волонтеров для уборки территории вокруг храма. Напомним, уже расчищена крыша костела, ее должны накрыть временной кровлей. Сумма, в которую может обойтись новая постоянная крыша храма, оценивается примерно в 2,2 млн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».