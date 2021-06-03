Невзоров: Зеленский мог бы посадить аэроплан с Лукашенко на любом украинском аэродроме 15 3.06.2021, 22:19

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Александр Невзоров

Минск мгновенно бы утонул в ликующем карнавале.

Российский публицист рассказал в эфире «Эха Москвы», как Украина могла бы «за ус» извлечь Таракана из самолета.

– Еще мне очень понравилось, что все практически сейсмические станции России зафиксировали на этой неделе дикую дрожь со стороны Беларуси. Это колбасило Лукашенко. Дело в том, что этот тип получил приглашение в Крым от Путина. И лететь ему пришлось бы, если бы он принял это приглашение, а он принял, – лететь ему придется над Украиной. А у Украины тоже есть небо, истребитель, диспетчер и телефонный аппарат. И вот больше ничего для принудительной посадки любого пассажирского самолета, собственно, не требуется.

И, как выяснилось, этот финт с принудительной посадкой, он доступен абсолютно любому идиоту, у которого есть истребитель. Самолет сажается, а потом из этого самолета либо за ухо, либо за ус извлекается нужный пассажир. И у Лукашенко, конечно, не зря играет очко. Я не думаю, что Зеленский на это решится, но он мог бы посадить этот аэроплан с Лукашенко на любом украинском аэродроме. Это был бы очень красивый трюк, и никакой войны, кстати говоря, в результате этого не было бы, потому что Минск мгновенно бы утонул в ликующем карнавале, где сплелись бы все – и бывшие омоновцы, и протестанты, министры и бизнесмены. Это был бы месячный карнавал счастья, а мир бы ржал от этой ситуации. Единственно, кого жалко, это дезинфекторов, которым пришлось бы основательно обрабатывать салон после того, как оттуда вывели бы еще Лукашенко, - сказал Невзоров.

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