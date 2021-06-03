Госдеп США: Посол Джули Фишер продолжит работу за пределами Беларуси 1 3.06.2021, 22:39

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Джули Фишер

Посол США в Беларуси по-прежнему находится в Литве.

Решение властей Беларуси о сокращении персонала американского посольства в Минске начинают действовать 13 июня.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

3 июня стало известно, что в Минске на восстановленные санкции Соединенных Штатов против девяти белорусских компаний и предприятий объявили контрсанкции. Это также введение более жестких визовых процедур, ограничение работы специалистов из США в нашей стране, прекращение работы в Беларуси агентства Соединенных Штатов по международному развитию.

«Посол [Джули] Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан, посол продолжит сотрудничать с ними, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества, за пределами Беларуси», — цитирует слова Прайса ТАСС.

Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер по-прежнему находится в Литве.

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