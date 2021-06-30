Байден сравнил свой инфраструктурный план с Новым курсом Рузвельта 30.06.2021, 7:41

джо байден

фото: getty Images

В свое время это подготовило почву для массового, устойчивого экономического бума.

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Висконсине, заявил, что предоставление доступной и высокоскоростной интернет-связи каждому американцу станет эквивалентом проекта федерального правительства по электрификации сельских районов в 30-х годах прошлого века, сообщает «Голос Америки».

«Это подготовило почву для массового, устойчивого экономического бума, который последовал за Второй мировой войной», - сказал Байден в Висконсине, говоря во вторник о политике Нового курса, которую начал проводить президент Франклин Рузвельт.

Широкополосный интернет, как заявил Байден, «не роскошь. Теперь это необходимость, наподобие воды и электроэнергии». Президент пытается добиться принятия Конгрессом двухпартийного пакета по строительству инфраструктуры на сумму 1,2 триллиона долларов.

Цель плана – увеличить занятость путем создания «хорошо оплачиваемых рабочих мест, ремонтируя наши дороги и мосты», сказал Байден, выступая в муниципальном транспортном предприятии в городе Ла-Кросс, штат Висконсин.

Белый дом подчеркивает, что 90% рабочих мест, созданных за счет расходов на инфраструктуру, могут получить работники без высшего образования.

Компромиссный законопроект был согласован президентом на прошлой неделе с группой, состоящей из 10 умеренных сенаторов от Республиканской и Демократической партий. По данным Белого дома, согласованный с Сенатом план предусматривает крупнейшие в истории страны инвестиции в общественный транспорт. Кроме того, пакет предполагает создание общенациональной сети зарядных устройств для электромобилей и ликвидации свинцовых коммуникационных линий и трубопроводов.

В меморандуме Белого дома говорится, что пакет строительства в четыре раза превышает размер инвестиций в инфраструктуру, принятых после Великой рецессии 2008 - 2009 годов, и является крупнейшим со времен депрессии 1930-х годов, когда президент Рузвельт в рамках Нового курса настоял на огромных бюджетных инвестициях в экономику.

Пакет также включает в себя крупнейшие инвестиции в пассажирские железнодорожные перевозки с момента создания системы Amtrak. В Белом доме заявили, что только в Висконсине эта мера поможет отремонтировать 979 мостов и более 3100 километров шоссе, находящихся сейчас в плохом состоянии.

Белый дом во вторник сообщил о результатах нового опроса, проведенного Yahoo / YouGov, согласно которому 51% американцев, включая 60% республиканцев, поддерживают двухпартийное соглашение об инфраструктуре.

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