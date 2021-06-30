Мощный удар по Кремлю 3 Андерс Аслунд, atlanticcouncil.org

30.06.2021, 7:59

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Андерс Аслунд

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Кто пострадает от новых санкций Украины?

Пока международное внимание нацелено на санкции Запада против России, Украина и РФ находятся в собственном цикле все более жестких санкционных мер, играющих важную роль в семилетней гибридной воне между двумя странами. Обычно инициатором становится Россия, но рано или поздно Украина отвечает.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал расширенный список санкций против России, в который вошли 538 физических и 540 юридических лиц. Также Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 55 финансовых российских учреждений. Безусловно, эти меры — самые жесткие среди всех, направленных против России с начала нынешнего кризиса в 2014 году.

На постсоветском пространстве Россия традиционно играла лидирующую роль в сфере санкций. Это было вполне естественно, учитывая господствующую роль экономики России в регионе и агрессивное отношение Москвы к ее ближайшим соседям.

В самом начале постсоветской эры российские санкции были обусловлены чистым протекционизмом. Бывшие советские республики ввели свободную торговлю в 1992 году, но свободной она была только в теории. Если украинские компании успешно захватывали российские рынки, Москва отвечала жесткими протекционистскими мерами, например, вводя запрет на импорт или антидемпинговые тарифы. Зачастую жертвами такой тактики становились украинские экспортеры сахара, водки, табака, стали и стальных труб.

Как гораздо более слабый коммерческий партнер, Украина была склонна взывать к сочувствию, а не угрожать ответными мерами. Как только в отношениях между Россией и Украиной наступала оттепель, некоторые из протекционистских мер отменяли.

В июне 2013 года торговая политика России изменилась, так как Кремль тревожил прогресс Украины в работе над подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. До того времени Москва относилась к ЕС как к неопасному противнику, считая своими настоящими соперниками США и НАТО. Но когда Украина уже была готова подписать ключевое соглашение с ЕС, все изменилось.

Когда подписание Соглашения об ассоциации с ЕС должно было состояться уже через несколько месяцев, Россия ввела санкции против импорта продукции украинских компаний, принадлежавших бизнесменам, считающихся проевропейскими: Виктора Пинчука (Интерпайп), Сергея Таруты (Индустриальный Союз Донбасса, хотя наполовину он принадлежал российской корпорации ВЭБ) и Петра Порошенко (Рошен). Эти санкции, введенные летом 2013 года, теперь считаются первыми публичными шагами на пути к нынешнему конфликту между двумя странами.

После начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2014 года, большая часть существующей торговли между странами быстро прекратилась. Большая часть военно-индустриального экспорта Украины шла в Россию, что приравнивалось к одной трети всего экспорта из страны в РФ. К 2018 году общие санкции привели двухсторонние торговые отношения к всего одной четвертой от уровня, зафиксированного в 2012 году.

Россия решила пойти еще дальше. 1 ноября 2018 года Москва нанесла самый серьезный удар в этой торговой войне, введя широкие экономические санкции против 322 физических лиц и 68 украинских компаний. Это были одни из самых обширных санкций, когда-либо введенные в ходе международной конфронтации, связанной с Украиной.

Российские санкции 2018 года были нацелены в основном на политиков и бизнесменов. Санкционный список представлял собой перечень представителей элиты украинского общества. В него попали лидеры проевропейских партий и целый ряд либеральных парламентариев и министров. Лишь абсолютно пророссийские политики оказались невредимы. Думаю, не стоит и говорить о том, что уважаемые лидеры крымскотатарского народа — Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров также оказались под санкциями.

Среди самых известных украинских бизнесменов в списке оказались — Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов (но, что удивительно, не Игорь Коломойский), Константин Жеваго (Ferrexpo), Николай Злочевский (Burisma), Юрий Косюк (МХП), Алексей Вадатурский (Нибулон), Андрей Веревский (Kernel) и многие другие. Удивительно, что в списке были Павел Фукс, российский бизнесмен, живущий в Москве, и партнер Дмитрия Фирташа — Иван Фурсин.

Наконец Украина ответила на эти масштабные российские санкции и сделала это впечатляюще. С февраля 2021 года президент Зеленский стал гораздо более активно реагировать на российскую агрессию. Тут примером может быть введение санкций против ближайшего соратника Путина Виктора Медведчука и трех его телевизионных каналов. Одной из ключевых целей сейчас является еще один крупный украинский бизнесмен, лояльный к Путину, Дмитрий Фирташ.

Украинские санкции, обнародованные 24 июня, — это полноценные блокирующие санкции, в число которых включен целый ряд новый мер и расширение существующих санкций. Они нацелены на крупных бизнесменов, работающих на российское государство вместе с приспешниками Путина, военных офицеров, наемников и чиновников. Одной из важных характеристик, объединяющих всех попавших под санкции, является видимая близость к Путину.

Среди них выделяется группа ключевых союзников Путина, таких как Олег Дерипаска, семья Ротенбергов, Сергей Чемезов (Ростех), Андрей Костин (ВТБ), Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь), Юрий Ковальчук (который якобы заведует финансами Путина и его СМИ), Кирилл Шаламов (бывший зять Путина), Андрей Акимов (Газпромбанк) и Владимир Богданов (Сургутнефтегаз).

В этот список также включен любимый телохранитель Путина — генерал Виктор Золотов (командующий национальной гвардией РФ), Александр Торшин (бывший заместитель председателя Банка России), Сергей Фурсенко (друг Путина из Санкт-Петербурга), Владислав Резник (депутат Государственной думы из Санкт-Петербурга) и многие другие.

Важно заметить, что Украина также ввела санкции против украинских граждан Фирташа и Павла Фукса, которые по иронии судьбы уже были под санкциями России.

В обновленный список из 540 юридических лиц РФ вошли компании, контролируемые людьми, попавшими под санкции, а также: Аэрофлот и многие другие авиакомпании России, многочисленные военно-промышленные компании, все крупные государственные банки (Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, ВЭБ, Газпромбанк, Банк Москвы), Камаз, Курчатовский институт (возглавляемый Михаилом Ковальчуком, братом Юрия и другом семьи Путина), многочисленные транспортные компании и многие другие.

В общем, в санкционном списке Киев собрал впечатляющую коллекцию компаний и людей, которые важны Путину. Это демонстрирует силу украинской разведки.

Недавно обновленные и расширенные санкции против России говорят о том, что страна хорошо проинформирована, и создают впечатление, что украинское правительство понимает важность ударов по ближайшему окружению Путина. США, ЕС, Великобритания и Канада теперь должны изучить этот список, чтобы присоединиться к Украине, введя подобные меры.

Андерс Аслунд, atlanticcouncil.org

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