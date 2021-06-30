Ночью возле Минского метро происходили странные вещи 8 30.06.2021, 8:09

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К чему готовится МЧС?

Минский метрополитен сегодня ночью проводил учения совместно с МЧС на станции метро Пушкинская.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщил читатель.

«Машин больше, чем на видео. Стояли на всех входах в метро, плюс еще ехали навстречу. Стояли операторы государственных телеканалов», - сообщает читатель канала.

«Интересно, пропагандисты снимают утешительные ролики после навалившихся ЧП в Беларуси?», — задаются вопросом минчане.

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