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Ночью возле Минского метро происходили странные вещи

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  • 30.06.2021, 8:09
  • 16,200
Ночью возле Минского метро происходили странные вещи

К чему готовится МЧС?

Минский метрополитен сегодня ночью проводил учения совместно с МЧС на станции метро Пушкинская.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщил читатель.

«Машин больше, чем на видео. Стояли на всех входах в метро, плюс еще ехали навстречу. Стояли операторы государственных телеканалов», - сообщает читатель канала.

«Интересно, пропагандисты снимают утешительные ролики после навалившихся ЧП в Беларуси?», — задаются вопросом минчане.

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