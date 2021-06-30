Ким Чен Ын заявил о серьезных последствиях коронавирусной инфекции в КНДР 8 30.06.2021, 8:26

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Ким Чен Ын

Диктатор возложил вину на чиновников.

КНДР официально не сообщала о ситуации с пандемией COVID-19, однако продолжает осуществлять жесткий пограничный контроль и карантинные меры.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын заявил, что безответственность чиновников, которые отвечали за выполнение решений партии о предотвращении распространения в стране коронавирусной инфекции, повлекла серьезные последствия, сообщило агентство Kyodo.

Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК ТПК.

"Высокопоставленные должностные лица, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли выполнением важных решений партии, что привело к возникновению случая, который может привести к большому кризису в обеспечении безопасности государства и людей", - заявил Ким Чен Ын.

Также он отметил "в решительных выражениях, что основным фактором, тормозящим и препятствующим выполнению важных задач, "является отсутствие способностей и безответственность кадров".

Ким Чен Ын призвал к проведению "более жесткой общепартийной кампании против идеологических ошибок и всевозможных негативных элементов, выявляемых среди кадровых работников".

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике в последние годы является самой ужасной в истории. Так в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов заявлял ранее лидер КНДР.

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