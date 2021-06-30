Ученые обнаружили в Швеции необычных викингов 30.06.2021, 8:49

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иллюстрационное фото

Археологи раскопали захоронения конца 10 века.

Семь раннехристианских могил времен викингов были обнаружены в Сигтуне на юго-востоке Швеции в ходе археологических раскопок на месте планируемого жилого дома, сообщает nv.ua.

Могилы на холме на западной окраине исторического города датируются концом 10 века, отметили археологи.

В семи могилах находятся останки восьми человек, поскольку одно из них было двойным захоронением двух младенцев, которые, вероятно, умерли во время родов или вскоре после них. В могилах были обнаружены предметы — монеты, гребешок, нож, остатки пояса — типичные для языческих погребальных обрядов, но ориентация с востока на запад указывает на то, что это были христианские захоронения.

Однако они заметно отличаются от других раннехристианских захоронений, найденных в Сигтуне. Некоторых из умерших поместили в деревянные гробы, которые затем положили на выстланной камнем постели и засыпали другими камнями. Ни один из гробов не сохранился, но железные гвозди свидетельствуют об их использовании.

Гробницы этой конструкции раньше в городе не находили, хотя некоторые были найдены и в более обширных районах. До этого открытия самые ранние христианские захоронения в Сигтуне были простыми погребениями с востока на запад без каких-либо предметов погребального инвентаря. Археологи предположили, что в Сигтуне должны были быть знающие и опытные священники, чтобы гарантировать строгое соблюдение христианской практики захоронения во время того, что все еще было переходным периодом между системами верований.

Если это так, то недавно раскопанные могилы на вершине холма появились еще до их прибытия.

Сигтуна была основана на берегу озера Меларен в 970-х годах королем Эриком. На короткое время эта столица находилась под властью сына Эрика Олофа, первого христианского короля Швеции.

Кости и инвентарь сейчас изучаются и анализируются. Исследователи надеются, что смогут более точно определить даты захоронений, чтобы пролить свет на первые христианские захоронения в Сигтуне. Объекты будут сохранены для последующего экспонирования в музее Сигтуны.

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