Белорусы бойкотируют «трудлагерь» Лукашенко 11 30.06.2021, 8:58

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В стране – новый исторический минимум занятых в экономике.

Количество работающих белорусов в последнее время ускоренно сокращается: темпы падения числа занятых в экономике в этом году – самые высокие за последние 5 лет, выше даже, чем в ковидный период прошлого года, пишет «Инфобанк».

Так, за первые 5 месяцев года (май к декабрю) сокращение численности занятых в экономике Беларуси составило:

в 2015 году – 42,7 тыс. чел.

в 2016 году – 67,3 тыс. чел.

в 2017 году – 18,9 тыс. чел.

в 2018 году – 14,0 тыс. чел.

в 2019 году – 7,8 тыс. чел.

в 2020 году – 29,6 тыс. чел.

в 2021 году – 31,5 тыс. чел.

А за год (за последние 12 месяцев) падение численности занятых в 2021 году оказалось наибольшим за 4 года – за все время после кризиса 2015-17 гг. Сокращение за 1 год – май к маю предыдущего года – такое:

в 2015 году – 52,6 тыс. чел.

в 2016 году – 84,6 тыс. чел.

в 2017 году – 55,4 тыс. чел.

в 2018 году – 16,7 тыс. чел.

в 2019 году – 5,4 тыс. чел.

в 2020 году – 23,8 тыс. чел.

в 2021 году – 30,8 тыс. чел.

Процентное сокращение по годам выглядит следующим образом:

Результат – падение численности экономически занятого населения до исторического минимума 4 млн 271,8 тыс. чел в мае 2021 года. За 10 лет (май 2021-го к маю 2011-го) работающих в экономике Беларуси стало меньше почти на 400 тыс. чел. (это – «минус целый областной центр работников»).

В прошлом 2020-м – с апреля по июнь – было падение, вызванное ковид-пандемией и возникшим из-за нее экономическим «коронакризисом», которое затем сменилось частичным восстановлением.

Но с осени снова пошло падение, и в январе 2021-го количество занятых в экономике Беларуси упало до рекордно низкого уровня, впервые став меньше 4,3 млн человек.

После небольшого подъема в феврале-марте – снова сокращение в апреле, а в мае – еще более резкое падение, до нового исторического минимума.

Но если раньше это сокращение объяснялось в основном демографическими процессами (вхождением в экономику людей, родившихся в середине 90-х годов, когда было очень сильное падение рождаемости), в 2020 году – еще и ковид-пандемией, и связанным с ней экономическим кризисом, то в последнее время все больше причин политического характера.

Так, у недовольных проводимой в стране политикой возникают трудности на работе. А часто и вовсе указывают на дверь: не согласен с «политикой партии» – уходи.

Преподавателям так вообще – не поддерживаешь эту власть – не должен работать в сфере образования. Поэтому очень многие просто уезжают из страны.

Но одновременно в Беларуси идет взаимно исключающий процесс: оставшимся в стране людям работоспособного возраста все труднее найти работу, а нанимателям все труднее найти работников.

Как так, если есть предложение – рабочая сила, и есть спрос на нее, то почему в стране возникают проблемы с занятостью? Но на самом деле никакого противоречия здесь нет, просто:

людям все труднее найти работу:

соответствующую их специальности и квалификации

устраивающую по величине заработной платы и условиям труда

находящуюся в территориальной доступности

нанимателям все труднее найти работников:

требуемой специальности и квалификации

согласных работать в предложенных условиях за предложенную зарплату

не требующих жилья – из местных.

И все чаще эти условия работников и нанимателей не совпадают, и даже не пересекаются – не согласуются ни по одному из трех пунктов. Поэтому людям все чаще приходится искать работу за рубежом, где из трех условий отсутствует только третье.

В периоды кризисов и девальваций (а в Беларуси, например, это происходит регулярно), когда долларовый уровень зарплат падает до «неприличного» уровня, потоки выезжающих за границу на заработки, резко увеличивается. Направления разные.

Для белорусов это, прежде всего, Москва, Московская область, Питер, где уровень зарплат и востребованность в работниках любой квалификации перекрывает все остальные неудобства. Для украинцев (особенно из западных областей) и молдаван – это ставшая доступной им Европа с ее высокими зарплатами и хорошими условиями труда и жизни.

А с указанными выше причинами политического характера и получается резко негативная динамика на рынке труда. Вот так и выходит, что в Беларуси «и нет людей, и нет работы», а занятых в экономике – исторический минимум.

И это при том, что майская средняя по стране заработная плата в долларах выросла в Беларуси до 7-летнего максимума для этого месяца – $560. А в июне может увеличиться до $570.

В ближайшее время в Беларуси ситуация на рынке труда будет ухудшаться: на страну наложены самые серьезные за все время экономические санкции со стороны Евросоюза, которые со временем могут еще усилиться, а к ним могут примкнуть Украина и США (последние могут ввести дополнительные и даже более грозные санкции).

Все это может привести к масштабным негативным последствиям, вплоть до остановки работы целых отраслей экономики («не будет работы»).

А возможная девальвация BYN-рубля обвалит долларовый размер зарплат, вследствие чего увеличится трудовая эмиграция («не будет людей»).

Что в сумме не может не повлечь за собой еще более сильное, чем сейчас, сокращение численности экономически занятого в Беларуси населения: «не будет работы, ни людей».

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