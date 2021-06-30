Минтранс США предложил запретить авиасообщение с Беларусью 1 30.06.2021, 8:55

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Ведомство выпустило распоряжение.

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками. Соответствующее заявление появилось во вторник, 29 июня, на сайте министерства.

«Министерство транспорта выпустило распоряжение, предлагающее запретить продажу пассажирских авиабилетов, включая авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями), между США и Беларусью», — говорится в тексте.

Ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, отметили в Госдепартаменте. Общественное обсуждение этого предложения предлагается провести до 1 июля.

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. После посадки самолета бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли и другие страны, в частности, Украина и Япония.

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