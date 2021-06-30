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Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью еще три группы нелегальных мигрантов

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  • 30.06.2021, 9:10
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Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью еще три группы нелегальных мигрантов
иллюстрационное Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Речь идет о гражданах Ирака, таджиках и чеченцах.

Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью еще три группы нелегальных мигрантов, всего 36 человек, сообщает tut.by.

В первой группе, задержанной во вторник утром, один из беженцев представился гражданином Турции, остальные — гражданами Ирака. Мигранты ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве.

Две другие группы были задержаны утром в среду. По предварительным данным, это могут быть таджики и чеченцы. Национальности еще 10 человек уточняются.

В этом году в Литву пытались въехать 636 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число почти в восемь раз выше, чем было за весь 2020 год. Среди задержанных в этом году наибольшее количество составляют граждане Ирака — 408. Нелегально перешли границу и обратились за убежищем 43 белоруса, сообщает пограничная служба Литвы.

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