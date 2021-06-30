Жара в Канаде достигла почти 50°C 30.06.2021, 9:17

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Люди спасаются от аномальной погоды в специальных зонах для охлаждения.

Температура воздуха в Канаде продолжает бить свои рекорды. Из-за аномальной жары в стране умерли десятки людей. Об этом сообщают издания ВВС, а также AFP News Agency на своей странице в twitter.

В провинции Британская Колумбия по подсчетам полиции было зафиксировано более 60 случаев внезапной смерти, в основном среди пожилых людей. Тем временем в больницах региона заявляют о 107 случаях перегрева у пациентов и 32 тепловых ударах.

"Температура в Литтоне, Британская Колумбия, в понедельник выросла до 47,9° по Цельсию. До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45°C", - сообщают СМИ.

Другие издания сообщают, что температурный рекорд в стране уже пересек отметку в 49,5°C.

Люди и их питомцы спасаются от аномальной жары в специальных зонах для охлаждения.

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