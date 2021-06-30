«Плитку укладывали по $37 за метр» 3

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Семья переехала в Белосток, для ремонта наняла белорусов — и ужаснулась результату.

Масштабный ремонт не раз омрачал радость счастливого приобретения квартиры. Голые стены — настоящий вызов для кошелька, нервов, времени и пространства. Случаев, когда мастера демонстрировали «особый» подход к своим обязанностям, не счесть. Но самое главное, что у горе-отделочников напрочь отсутствует чувство вины за порчу материала, затянутые сроки и абсолютно бездарную работу. Обсуждая очередной «криминальный инцидент», комментаторы любят выдвинуть предположение: мол, все профи уехали за границу на заработки, в стране «пряморуких» не осталось, а потому нечего удивляться результату. Но, как оказывается, покорять заморские дали рванули не только специалисты экстра-класса. И в этом довелось лично убедиться Алене, решившей поддержать соотечественников и доверить им ремонт своей новой квартиры в Белостоке, пишет onliner.by.

Долгожданные метры

— Два года назад мы с семьей переехали жить в Польшу, в город Белосток. Все это время снимали квартиру, мечтая когда-нибудь приобрести свою. И вот чудо произошло: перед самым Новым годом мы получили ключи, — рассказывает девушка.

Покупку квартиры в новостройке и вправду можно назвать чудом: кредит на 75-метровую трешку с просторной кухней-гостиной и 30-метровым балконом белорусам дали на 30 лет под 2,6% годовых. При этом, даже не рассчитавшись полностью с банком, это жилье можно продать или сдать в аренду. Также при покупке метров Алена с мужем запросили еще один «транш» на ремонт. В итоге полная стоимость квартиры составила $100 000 в эквиваленте. В указанную сумму включены «приватная» детская площадка во дворе (находится между двумя домами жилого комплекса, куда вход посторонним запрещен) и подземный двухуровневый гараж.

В отличие от вариантов, когда жилье сдается с уже практически готовым ремонтом, дом, выбранный белорусами, оказался «голым»: от застройщика только стяжка, штукатурка, минимальная разводка электрики и сантехники. И этому новоселы были очень рады, так как предоставлялась возможность все сделать самим. Тем более что строительных магазинов с приятными ценами предостаточно.

— Поскольку польским языком я в совершенстве не владею, было принято решение искать соотечественников, чтобы можно было без стеснения высказать свои мысли и пожелания. Плюс всегда хочется поддержать своих, дать работу, — уточняет Алена. — У нас в Белостоке уже сложилась диаспора, поэтому поиск специалистов не составил труда. Конечно, можно было бы искать мастеров через местный сайт fixly.pl, но я решила написать в группу в Facebook.

На мой запрос довольно быстро отозвалась строительная фирма, которую открыли белорусы. Мы объяснили, что нас в первую очередь интересует укладка плитки. Специалист Евгений скинул примеры работ, все выглядело отлично, мы встретились и подписали договор.

Отмечу, что ребята из этой фирмы моему мужу сразу не понравились, показались какими-то скользкими. Я же всегда стараюсь видеть хорошее в людях, в этом и была моя ошибка, — описывает точку невозврата девушка.

Ремонт начинается

Расценки на ремонтные работы в Польше могут удивить неподготовленного белоруса. В зависимости от размера плитки и сложности ее укладки за «квадрат» возьмут от $22 до $55 (естественно, в злотых). Если предложишь меньшую сумму, никто даже разговаривать не станет. Так что наши $10—15 за метр могут показаться настоящим раем.

— Что касается наших подрядчиков, то за работу с крупноформатной плиткой они запросили 140 злотых за «квадрат», стандартную посчитали по 80 злотых ($37 и $21 соответственно). Сюда также было включено обустройство инсталляции. Расценки, как видите, не из низких, как за работу профессионалов. Поэтому мы рассчитывали на хороший результат.

Измерив все объемы (как потом выяснилось, еще и ошибившись на 2000 злотых в свою пользу), белорусские мастера попросили внести 30% от общей суммы. Не начинать же всухую. Супруги честно заплатили 4470 злотых ($1180).

— За работу ребята взялись очень бодро, мы только диву давались. За три дня был почти облицован первый санузел и часть гостиной. Продемонстрировав ударные темпы, облицовщики решили выставить нам еще один счет, мол, можно уже и всю сумму заплатить. Для нас это, конечно, было полной неожиданностью: прошло совсем мало времени, даже половина работ еще не выполнена, а деньги уже пора отдавать. Решили съездить в квартиру и посмотреть, как же там обстоят дела: фотографии с объекта — это, безусловно, прекрасно, но лучше увидеть все своими глазами, — восстанавливает ход развития событий Алена.

Увы, реальность оказалась менее приятной, чем даже можно было предположить.

— Увиденное просто повергло меня в шок, по сей день не верится, что такое в принципе возможно. Когда мы внимательно ко всему присмотрелись, поняли, что плитка в гостиной уложена на грязный и негрунтованный пол. Дальше — больше: в ванной оказались такие швы, что палец пролезает. Оговоренной заранее гидроизоляции не было.

Также стало понятно, что даже купленной с запасом плитки может не хватить: рабочие испортили четыре крупноформатные плитки (размером 120×60 см), видимо, тренировались перед тем, как приступить к укладке.

Я уже молчу про то, что кругом была непролазная грязь: все эти три дня они не убирали за собой и даже не пытались соблюдать какой-то порядок. Я потом еще долго все вымывала. Плюс пришлось попотеть над плиткой, так как они ее не укрыли и следы клея были повсюду, — описывает ремонт из кошмаров жительница Белостока.

Супруги решили сразу же поднять и финансовый вопрос: почему вдруг им «выкатили» full price. Но в компании стали уверять, что это досадная ошибка: бухгалтер перепутала белорусов с другими клиентами и итоговые суммы каким-то загадочным образом совпали.

Попытка номер два

— Так как первоначальный взнос уже был внесен, легко и просто отмотать все назад не получалось, только через суд. Но до этого доводить не хотелось, поэтому мы решили дать соотечественникам еще один шанс. Как оказалось, совершенно зря: дальше все стало еще хуже.

Мы договорились, что оплату будем вносить поэтапно. Работа в квартире снова закипела. Довольно быстро была уложена плитка в первом санузле, в гостиной-кухне и коридоре. Когда этап приближался к концу, но все же еще не был завершен, мастера попросили с ними рассчитаться, ссылаясь на день рождения.

Муж был в командировке, поэтому я не знала, как поступить. Изначально мы рассчитывали, что платить будем только после его возвращения и полного осмотра квартиры. Но ребята так просили-уговаривали, что я не выдержала и отдала еще 30% от суммы. Остаток условились передать после возвращения мужа и окончания всех работ. Тем более что все к тому и шло: разве что швы не были зафугованы, но, как мне пояснили мастера, они с легкостью сделают это по окончании укладки. На этом и разошлись.

Как вспоминает Алена, несколько дней стояла тишина: рабочие не сбрасывали отчеты, не обращались с просьбами что-либо привезти либо докупить. Молчание было нарушено внезапной СМС с просьбой дать еще денег.

— Я предложила всем вместе встретиться в квартире, так как муж вернулся и готов был принять работу. Конечно, мы рассчитывали, что все будет хорошо, но, помня начало нашего сотрудничества, стали просматривать буквально каждый миллиметр. Очень скоро стало понятно, что без халтуры не обошлось: в самых проходных местах простукивались пустоты в плитке. Естественно, оставлять это так было нельзя, пришлось менять. Причем отделаться малой кровью не получилось: когда вскрывали одну плитку, тут же откалывалась-повреждалась вторая, затем третья.

Видя такое, я, естественно, сорвалась: стала указывать на все косяки, на которые раньше закрывала глаза. Однако строители с невозмутимым видом говорили, что так и надо, а я просто придираюсь. После этого разговора они опять пропали, на этот раз на пять дней. Такой режим — пару дней работаю, а неделю отдыхаю — мне показался странным, но потом поняла, что они изначально и не собирались торопиться. По договору у них было два месяца на выполнение всех этапов, поэтому они и появлялись у нас по выходным, возможно, совмещали с работой на других объектах, — предполагает девушка.

И все же мужчины сдержали свое слово. В какой-то из дней пришли и зафуговали швы. Правда, от этого стало только хуже. Алена признается, что результат, кроме как кошмаром перфекциониста, назвать не может.

— Красивая плитка превратилась в какой-то ужас. В голове не укладывается, как за такое вообще можно брать деньги.

Впрочем, отделочники успели покуситься и на второй санузел площадью 3,5 квадрата.

— Как выглядела их работа? Две плитки положили и ушли. Затем пришли через три дня, приклеили еще несколько штучек. Грубо говоря, новый день — новая детская аппликация. И так продолжалось до дня истечения договора. После этого они исчезли, обвинив меня во всем и так и не завершив работу в полном объеме.

А что поляки?

Жить с такими санузлами семья не могла. Поэтому начала искать других мастеров. На этот раз решили работать с поляками, так как на белорусском варианте уже обожглись.

— Когда к нам пришла польская бригада, они просто не могли поверить своим глазам и все спрашивали, где и чему учились их предшественники. В общем, нам пришлось заплатить немалые деньги, чтобы новые мастера все сбили и сделали заново. При этом выяснилось, что часть стены за плиткой была мокрой, так как горе-мастера ввинтили кран уже после облицовки. А когда поляки вскрыли душевой трап, оказалось, что он был заделан гипсом. Также мы узнали, что никакой гидроизоляции в том месте, где у нас расположена душевая, не было сделано. Они просто лепили плитку прямо на стяжку, без подготовки поверхности, — возмущена явной халтурой девушка.

Но даже это еще не все. Укладывая в гостиной теплый пол, белорусские мастера умудрились перебить проводку. И ничего не сказать хозяевам. В итоге после того как стены были зашпаклеваны и покрашены, выяснилось, что ни один из выключателей не работает. Начинай сначала.

— Понятно, что ошибки бывают у всех. И ремонт без косяков — это, наверное, из области фантастики. Над нашей квартирой работала интернациональная команда: украинцы, поляки, белорусы. Недочеты были у всех, но вот соотечественники, укладывавшие плитку, просто вне конкуренции.

Самое неприятное, что они даже не признали свою вину. Когда я написала в группу Facebook в Белостоке про их подвиги, чтобы предостеречь других людей, то мастера ответили, что все это мелочи, которые не будут видны за шкафчиками.

А я же хочу сказать, что таким специалистам не место в профессии и криворукость должна быть наказуема. В общем, мой совет всем независимо от места проживания: контролируйте своих рабочих, без сожаления прощайтесь с ними, если вдруг что-то пошло не так, и уж точно не доверяйте на сто процентов. Находясь за границей, так хочешь верить землякам, но наш опыт показывает, что не все соотечественники профессионалы и ответственные люди, — подтвердила неприятную истину девушка.

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