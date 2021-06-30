Мощное выступление студентки БГУ на вручении дипломов 7 30.06.2021, 10:14

15,534

Речь выпускницы юридического факультета вызвала овации.

Выпускница юрфака БГУ во время вручения дипломов вспомнила политзаключенного юриста Максима Знака, а также уволенных преподавателей Елену Лаевскую и Елену Басалай, сообщает law_verum.

"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно, преподавателям юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателям по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!"

Со сцены девушка пожелала "любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, невзирая на трудности, которые есть и будут" и вспомнила высказывание Виктора Гюго: "для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право".

Речь выпускницы вызвала бурные овации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».