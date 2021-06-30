Неожиданный соперник: как Нигерия бросила вызов «Газпрому» 1 30.06.2021, 9:47

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Новый газопровод в Европу планируют достроить в 2023 году.

Власти Нигерии собрались поставлять газ в Европу по трубопроводу, который пройдет через Алжир и сможет соединиться с испанской и итальянской ГТС.

Как заявил министр по нефтяным ресурсам Нигерии Тимипре Сильва, речь идет о продлении ныне строящегося газопровода AKK (Аджаокута-Кадуна-Кано), который должен соединить юг и север страны, сообщает Premium Times.

Газопровод AKK длиной более 600 км и стоимостью $2,8 млрд начали строить в июне 2020 года и планируют достроить в 2023 году с пропускной мощностью 36 млрд кубометров в год.

Дальнейшее продление газопровода на север — через Транссахарский газопровод — соединит его с ГТС Алжира, и далее с европейскими сетями.

«Он (газ, — ред.) может пройти весь путь до Алжира по транссахарскому газопроводу, а затем соединиться с алжирским трубопроводом, а затем мы доставим его в Европу. Таким образом, наш газ может продвигаться с юга на европейский рынок. Это очень важная часть инфраструктуры, и президент (Мухаммаду Бухари, президент Нигерии, — ред.) очень привержен ей, и она в значительной степени идет по плану», — заявил Сильва.

Длина планируемого Транссахарского газопровода может составить около 4,4 тыс. км (от месторождений в Нигерии до берегов Европы), мощность до 30 млрд кубометров в год. Стоимость проекта — около $13 млрд. Впервые о планах строительства газопровода было объявлено в 2008 году.

Разведанные запасы газа в Нигерии — не менее 5,8 трлн кубометров, предполагаемые — до 17 трлн кубометров. В данный момент Нигерия уже имеет возможность транспортировать и СПГ.

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