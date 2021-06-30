Беларусь поднимает пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 июля 3 30.06.2021, 10:26

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Но будет ли что экспортировать?

Совет министров постановлением №366 от 29 июня повысил экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 июля.

Экспортная пошлина на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышена на 2,7 доллара до 61,5 доллара США за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин увеличена на 1,5 доллара до 33,8 доллара за тонну.

Экспорт товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуолов, ксилолов и смазочных масел будет облагаться пошлиной в 18,4 доллара за тонну, что на 0,8 доллара больше ставки, действовавшей в июне.

Отметим, что Евросоюз ввел санкции против нефтеперерабатывающего сектора Беларуси. Экспорт нефтепродуктов в европейские страны находится под угрозой.

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