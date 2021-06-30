В матче со Швецией украинский футболист побил рекорд легендарного Платини 4 30.06.2021, 10:34

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Фото: Pool via REUTERS/Robert Perry

Также забитый мяч стал для Артема Довбика дебютным за сборную Украины.

Благодаря победному голу в матче 1/8 Евро-2020 против Швеции, нападающий сборной Украины Артем Довбик вошел в историю Чемпионатов Европы по футболу, сообщает «Новое время».

Его мяч в ворота шведов стал самым поздним победным забитым мячом в истории (120:37).

Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини в рамках Евро-1984 в ворота Португалии (118:53).

Самый поздний, но не победный, забитый мяч — у форварда сборной Турции Семиха Шентюрка (121:01) в матче с Хорватией на Евро-2008.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

В 1/8 финала Чемпионата Европы Украина сенсационно обыграла сборную Швеции (2:1).

Теперь сборная Украины встретится с Англией 3 июля в ¼ финала Евро-2020.

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