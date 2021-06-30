Как режим использовал и выбросил Юрия Чижа 12 30.06.2021, 10:42

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Показательная история.

Бизнесмен Юрий Чиж многие годы был одним из ближайших в окружении диктатора со всеми вытекающими преференциями и неприкосновенностью. Однако это не уберегло его от гнева безумного «шефа». Сегодня Чиж снова попал в новостные ленты, и мы решили напомнить о том, как быстро была уничтожена его карьера, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В 2012 году Юрий Чиж был внесен в санкционный список ЕС, как бизнесмен, «оказывающий финансовую поддержку режиму». Позднее из списка его вычеркнули, так как не нашли доказательств, однако от звания «кошелька» диктатора он тогда так и не избавился.

В конце августа 2015 года стало известно об аресте совладельца «Трайпла» и соратника Юрия Чижа Владимира Япринцева и его сына Казбека. Оказалось, что Чиж сам написал на партнера заявление в КГБ. Потом были суды, на которых стороны обвиняли друг друга в предательстве. В итоге Япринцев-старший получил штраф и вышел на свободу, его сына за махинации приговорили к 8 годам, но он вышел через два: диктатор удовлетворил его прошение о помиловании (можете ли представить себе такое с кем-то, кого сейчас сажают на огромные сроки просто так? Нет, потому что у мафии, захватившей власть, свои «законы»).

Примечательно, что 11 марта 2016 года Чижа самого задержали. Официально арест был подтвержден КГБ только через два дня. Позднее стало известно, что Чиж создал в 2012 году в Москве фирму, через которую отмывал деньги за якобы использование ею товарного знака компании «Трайпл».

Тогда компания Чижа и все его бизнесы и начали тонуть: штрафы, конфискации, продажа имущества и прочие неприятности (от Чижа отвернулись в высоких кабинетах, потому что посмел оступиться и начал воровать больше, чем было дозволено, чем обманул доверие), выбили Чижа из седла.

Очевидно, что «выдоили» из него не все, раз ровно через пять лет после первого ареста задержали снова. И на этот раз под домашний арест отпускать не спешат. Потому что террористическому режиму нет дела, кого брать в заложники. И никаких приближенных для него не существует: с ними расправляются молниеносно, ломая судьбу также, как и людям, далеким от кормушки.

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