В Австралии нашли живым млекопитающее, которое считали вымершим в 19 веке 2 30.06.2021, 11:05

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Фото: Australian Wildlife Conservancy / Wayne Lawler

Мышь Гульда все еще существует.

Австралийское млекопитающее, которое, как считалось, было истреблено более 150 лет назад, теперь может быть вычеркнуто из списка вымерших животных после нового исследования, пишет «Новое время».

Исследователи сравнили образцы ДНК вымерших австралийских грызунов, а также 42 их ныне живущих родственников, чтобы посмотреть на сокращение численности местных видов с момента прибытия европейцев в Австралию.

Исследование показало, что вымершая мышь Гульда (Pseudomys gouldii) была неотличима от мышей залива Шарк Бэй, которые до сих пор встречаются на нескольких небольших островах у побережья Западной Австралии.

По словам ведущего автора, доктора Эмили Ройкрофт из Австралийского национального университета (ANU), результат является одновременно захватывающим и отрезвляющим.

«Возрождение этого вида приносит хорошие новости перед лицом непропорционально высокой скорости исчезновения местных грызунов, составляющих 41 процент исчезновения австралийских млекопитающих с момента европейской колонизации в 1788 году», — сказала доктор Ройкрофт.

«Удивительно, что мышь Гульда все еще существует, но ее исчезновение с материка подчеркивает, как быстро этот вид перешел от распространения по большей части Австралии к выживанию только на прибрежных островах в Западной Австралии. Это огромный коллапс популяции», — добавила она.

Помимо мыши Гульда, в ходе исследования были изучены семь других вымерших местных видов. Все они имели относительно высокое генетическое разнообразие непосредственно перед исчезновением, что позволяет предположить, что у них были большие и широко распространенные популяции до прибытия европейцев.

«Это показывает, что генетическое разнообразие не обеспечивает гарантированной защиты от исчезновения. Появление диких кошек, лисиц и других инвазивных видов, расчистка сельскохозяйственных земель и новые болезни полностью уничтожили местные виды», — сказала доктор Ройкрофт.

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