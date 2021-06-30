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Эльжбета Витек: Поляки и литовцы играют особую роль в защите права белорусов на жизнь в свободной стране

  • 30.06.2021, 11:13
Эльжбета Витек: Поляки и литовцы играют особую роль в защите права белорусов на жизнь в свободной стране
Эльжбета Витек

Спикер польского Сейма выступила в парламенте Литвы.

В ходе выступления в парламенте Литвы спикер польского Сейма Эльжбета Витек напомнила, что обе страны в последнее время плотно взаимодействуют по вопросу Беларуси, сообщает «Польское радио».

«Поляки и литовцы — представители народов, которые прекрасно знают, что такое борьба за суверенитет и демократию, — заявила она. — [Они] играют особую роль в защите белорусского общества и их права на жизнь в свободной и демократической стране».

Эльжбета Витек подчеркнула, что единая позиция Польши и Литвы в этом вопросе является «фундаментальной с точки зрения ценностей, которые мы вместе отстаиваем».

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении режима в Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Затем были введены секторальные санкции в отношении режима Лукашенко.

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