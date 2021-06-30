Путин и пустота 2 Леонид Гозман

30.06.2021, 11:21

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Леонид Гозман

Миф, в который российские власти сами создали и сами в него и поверили, глубоко функционален.

Прямые линии, как и ежегодные пресс-конференции президента Путина – удивительное и, может быть, даже уникальное явление. Масштабное дорогостоящее мероприятие, которое никому не интересно и от которого никто ничего не ждет. Слушают только те, кто обязан это делать по работе. Вы не найдете ни одного человека, который с волнением спросит: «Я не смог посмотреть, что он сказал?». Разве что, если речь идет о каком-нибудь скандале и человеку интересно, как Путин выкручивался – что сказал про отравление Навального, например, или назвал ли, наконец, его по имени? По сути же – полное безразличие.

Индифферентность потенциальной аудитории понятна – уже много лет президент говорит, более или менее, одно и то же, с реальной жизнью это никак не связано, обещания не выполняются – слушать незачем. Интереснее другое – почему он продолжает выступать перед пустым залом?

Каждый, кто когда-либо говорил на аудиторию, знает, как тяжело и неприятно, когда тебя не слушают. Зачем же он вновь и вновь идет на такое испытание? Может, он и его команда просто не могут выйти из ловушки – когда-то они начали эту практику, а теперь не знают, как от нее отказаться?

Но я думаю, дело обстоит хуже – он думает, что его слушают! Третье десятилетие в изоляции от нормальной жизни, в отсутствии обратных связей, на встречах с рубаками, строителями и прочими, которые все одни и те же ряженые офицеры ФСО, в окружении холуев – неизбежно потеряешь чувство реальности. Полагаю, не только президент, но и значительная часть его команды верят в то, что пытаются через телевизор внушить населению – и про наши успехи и про духовное превосходство, и про русский мир, и про врагов вокруг, и, главное, про собственную популярность. И когда они выдают что-то совсем уж удивительное – про коктейли Молотова, инструкции по изготовлению которых распространял ФБК, или про европейские школы, где рассказывают о бисексуальности Христа – то они, возможно, верят в это, как параноик верит в преследующих его марсиан.

Миф, в который они сами создали и сами в него и поверили, глубоко функционален. Они же знают, что их не выбирали, их власть предельно архаична, это власть Отца, вождя племени (национального лидера). А значит, и мир вокруг должен быть столь же архаичным. Путин и говорит, как безальтернативная, единственно возможная и естественная на этом посту фигура. Он же даже сказал американскому журналисту, что, конечно, на его месте будет когда-нибудь другой – биологические, мол, причины. Хорошая новость здесь в том, что он понимает или не исключает того, что он тоже смертен, плохая – что до смерти он никуда не уйдет.

А Прямую линию слушать не надо – ничего существенного там сказано не будет, а про все скандальное вам потом расскажут комментаторы.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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