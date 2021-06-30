«Фишек у хунты все меньше, подходит время для последней ставки» 2 30.06.2021, 11:28

2,038

Время летит неумолимо, тик-так.

Пока ЕС готовит новый пакет санкций, который может быть принят уже в начале июля, самое время вспомнить о том, как все начиналось. Хунта творила дичь и не верила, что ей могут что-то сделать. Отсюда все эти разговоры про то, что «санкции не работают». Что мы нанесем «симметричный удар». В общем, обычная бравада, замешенная на махровой пропаганде, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Времена поменялись. Хунта пытается поднимать ставки и эскалировать. Но это работает ровно в обратную сторону. Сигналы ЕС в Минске не слышат, но и блефовать особо нечем. Отсюда все эти мелкие пакости типа выхода из «Восточного партнерства», мигрантов и повышения стоимости транзитных тарифов на некоторые виды грузов на железной дороге. Хунта как специально подрывает свой последний козырь – удачное географическое положение с точки зрения транзита. Что вызывает озабоченность всех игроков рынка, включая Китай.

Фишек у хунты все меньше. Подходит время для последней ставки. Она будет all-in. Тик-так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».