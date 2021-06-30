Будни головорезов: как российские инструкторы ведут себя в ЦАР 30.06.2021, 11:38

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Российский наемник в свите президента ЦАР Туадейры во время митинга его сторонников.

Фото: Nacer Talel / Anadolu Agency / Getty

В Совбез ООН представили доклад о преступлениях наемников из РФ.

В конце мая группа экспертов по Центральноафриканской Республике представила комитету Совета Безопасности ООН по ЦАР доклад о военных преступлениях в ходе недавнего военного кризиса в этой республике. В основном они анализировали действия повстанцев, проблемы соблюдения эмбарго на поставки оружия, однако также эксперты обратили внимание на деятельность в этой стране российских военных инструкторов, которые помогали официальным властям. Из документа следует, что они могут быть причастны к насилию, убийствам и грабежам.

Сам доклад еще не был опубликован, однако накануне его цитировала The New York Times, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал выводы экспертов ложью. «Новой газете» удалось ознакомиться с докладом ООН — вот основные выдержки из него.

С чего все началось

Группа экспертов работала в стране с сентября прошлого года по середину мая. Специалисты посетили 12 из 16 префектур республики, а также привлекли к подготовке доклада экспертов по Ливии, Южному Судану, Судану и Демократической Республике Конго.

В декабре ушедшего года в ЦАР, где с 2012 года идет гражданская война, разразился очередной военный кризис. После того как кандидатом на выборах не зарегистрировали экс-президента Франсуа Бозизе, была создана коалиция из разноплановых вооруженных группировок, которые начали наступление на позиции правительственных войск.

Это объединение — «Коалиция патриотов за перемены» — планировало сорвать президентские выборы в стране, намеченные на 27 декабря 2020 года.

Бозизе убедил своих сторонников, что его якобы поддерживает Запад. Как утверждают эксперты, он рассматривает конфликт в своей стране как опосредованную войну между мировыми державами. Сторонникам он пообещал, что значительная поддержка будет оказана только после того, как повстанцы продемонстрируют свой потенциал и захватят Банги — столицу ЦАР. Аналитики подчеркивают, что все это было «пустыми обещаниями».

На фоне напряженной обстановки Москва, по официальным данным, 22 декабря дополнительно направила в Африку около 300 военных инструкторов, которые должны были организовать обучение военнослужащих национальной армии. Также помощь властям оказала Руанда.

Уже в середине января правительственные войска при поддержке российских сил начали контрнаступление: постепенно им удалось отвоевать часть захваченных повстанцами городов, включая Боали, Буар, Босангоа и Бамбари. Иногда повстанцы сдавали города без боя — внутри движения начались разногласия и проблемы с субординацией. Кроме того, они столкнулись с нехваткой оружия и боеприпасов.

Русские наставники и большие цели

Наступая, правительственные войска и их формально невооруженные инструкторы из России оказались причастны к нарушениям прав человека.

Изначально предполагалось, что 300 инструкторов из России, приехавшие в республику в рамках соглашения между странами, будут заниматься подготовкой пехотных и моторизованных сил национальной армии в поместье Беренго, которое когда-то было резиденцией диктатора Жан-Беделя Бокасса. Координатор российских инструкторов сообщил группе экспертов, что все они — граждане России, набранные Минобороны Российской Федерации.

Основными и формальными целями группы российских инструкторов были

подготовка полицейских и жандармерии, транспортировка солдат национальной армии,

консультативная помощь в оперативном планировании,

доставка боеприпасов, продовольствия, воды и топлива,

помощь в организации медицинской эвакуации,

оказание первой помощи раненым в ходе боевых действий.

Впрочем, утверждают эксперты ООН, российские инструкторы вскоре начали выходить за рамки поставленных задач. Группа аналитиков собрала свидетельства большого числа местных должностных лиц, служащих национальной армии и Сил внутренней безопасности: они утверждали, что российские инструкторы активно участвовали в боевых операциях и порой даже возглавляли боевые отряды.

Несоответствие в числах

Российские представители утверждали, что число военных инструкторов в стране не превышает 550 человек. Однако эксперты ООН пришли к выводу, что их могло быть в четыре раза больше. «Эта цифра значительно выше и составляет от 800 до 2100 человек», — говорится в документе.

Российский наемник и военный советник в ЦАР на митинге сторонников Туадейры. Фото: Nacer Talel / Anadolu Agency / Getty

Применение силы

Эксперты, готовившие доклад для ООН, рассказывают, что российские инструкторы были причастны к чрезмерному применению силы против гражданских лиц. В частности, о таком эпизоде сообщали жители Гримари (префектура Уака).

Они рассказали, что 28 декабря 2020 года у КПП на дороге в Банги военные вместе с российскими инструкторами попытались остановить грузовик. Однако еще до остановки военные открыли стрельбу: три человека погибли, еще 15 получили ранения, включая шесть женщин и ребенка.

Местные власти в Гримари подтвердили, что в грузовике не было обнаружено никаких доказательств связи с вооруженными группами. Стоит отметить, что координатор инструкторов отрицает причастность россиян к этой истории.

Кроме того, 5 февраля 2021 года солдаты национальной армии и российские инструкторы при поддержке жандармских и полицейских подразделений начали двухдневную операцию против повстанцев близ города Бамбари. В начале операции, согласно свидетельствам местных жителей, несколько российских инструкторов вместе с военными ЦАР вошли в мечеть Аль-Таква, где попытались скрыться повстанцы. Там же присутствовали гражданские лица.

По словам очевидцев, с которыми встречалась группа экспертов, не было предпринято никаких усилий для того, чтобы отличить мирных жителей от боевиков: в результате стрельбы погибли 17 человек, включая одну женщину.

Как минимум шесть из погибших были гражданскими лицами, отмечают эксперты ООН.

В ответ на запрос по поводу этого случая координатор российских инструкторов возложил всю ответственность на повстанцев, которые, по его словам, намеренно разместили там гражданских лиц. Он отрицает, что россияне вошли в мечеть и открыли огонь по мирным жителям.

В докладе утверждается, что аналогичное пренебрежение международным гуманитарным правом российские инструкторы проявили во время других операций в Бамбари: например, 16 февраля в медицинском отделе центра для перемещенных лиц Élevage произошла перестрелка. В результате 36 человек были ранены, среди них — восемь женщин и девять детей.

Эксперты также сообщают о неизбирательных убийствах гражданских лиц, совершенных российскими инструкторами. Так, один безоружный мужчина погиб в городе Иппи 21 февраля, еще два человека с ограниченными возможностями были застрелены российскими инструкторами в Бодоле и Гримари. По словам очевидцев, с которыми общались эксперты, все они были без оружия или униформы.

Помимо всего прочего, местные жители сообщали о случаях, когда силы национальной безопасности и инструкторы задерживали граждан, после чего те бесследно пропадали.

Беженцы в здании бывшего склада, ЦАР. Фото: Siegfried Modola / UNOCHA / Getty

Кражи, куры и матрасы

Эксперты ООН собрали свидетельства о многочисленных случаях краж и грабежей со стороны солдат национальной армии и российских инструкторов.

«Группа экспертов получала сообщения о разграблении домов и зданий. Воровство принимало различные формы: у жителей отбирали домашний скот (кур и коз), предметы домашнего обихода, матрасы.

В Бамбари, Буаре и Берберати местные власти и члены общины подтвердили, что солдаты и их инструкторы во время обысков изымали ценные предметы, включая деньги и мотоциклы», — говорится в документе.

Бесчинства повстанцев

Захватывая города, повстанцы, утверждают эксперты, также совершали военные преступления. Скопление боевиков спровоцировало проблемы с продовольствием и массовые нарушения прав человека, местным жителям приходилось бежать из своих домов. Эксперты сообщают о 12,5 тысячи беженцев из Буара.

Эксперты описывают случаи, когда повстанцы убивали мирных жителей: так, однажды они застрелили двух пастухов и украли их скот. Группа ООН также сообщает о пытках задержанных на базах военных. Кроме того, они зафиксировали рост сексуального насилия со стороны боевиков, нападения на школы, поборов, а также создание параллельной системы правосудия, включая полицию, которая осуществляла произвольные аресты, убийства гражданских лиц и вербовку в свои ряды несовершеннолетних.

Помимо всего прочего, эксперты зафиксировали случаи нападения повстанцев на сотрудников международных миссий: так, под их обстрел попал патруль MINUSCA.

В июле 2018 года в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе российских наемников из «ЧВК Вагнера». По версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия.

Согласно материалам расследования центра «Досье» Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы Бьенвеню Дувокама, утверждают расследователи. По данным «Досье», он бывший служащий жандармерии. Отец Радченко Александр рассказывал, что одежду убитых сожгли без согласования с российскими властями.

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