Минчанка, отказавшая в сдаче квартиры помощнице прокурора, получила «домашнюю химию» 1 30.06.2021, 11:45

Алина Касьянчик

Фото: «Радыё Свабода»

У Ольги Синелевой двое детей.

33-летняя минчанка Ольга Синелева, отказавшая сдавать квартиру помощнице прокурора Фрунзенского района Минска Алине Касьянчик, получила два года «домашней химии», сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор был оглашен сегодня в суде Заводского района Минска судьей Анжелой Костюкевич.

Суд начался 18 июня, но, по сути, так и не состоялся. На суде выяснилось, что адвоката Ольги Синелевой Андрея Мочалова лишили лицензии, о чем он узнал в зале суда.

В начале процесса обвинитель инициировал проведение суда в закрытом режиме, чтобы «не навредить» помощнику прокурора и ее семье. Адвокат выступил против, заявив, что личных данных потерпевшей в материалах дела нет, а гособвинитель лично знаком с потерпевшей, вследствие чего, по мнению адвоката, и предлагает закрыть процесс. После совещания судья вынесла решение о проведении суда в закрытом режиме.

У Ольги двое детей, один из которых грудной, она находилась под подпиской о невыезде. Ее обвиняли в нарушении равноправия граждан по ст. 190 Уголовного кодекса.

По информации правозащитников, конфликта между Синелевой и Касьянчик конфликта не было, потерпевшая сама написала заявление на расторжение договора аренды через месяц, а через две недели подала заявление в милицию, те отказали, не увидев оснований для возбуждения уголовного дела. Она пошла в Следственный комитет, те долго вызывали Ольгу на допросы, и возбудили уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса.

Помощница прокурора Алина Касьянчик участвовала в качестве гособвинителя во многих «политических» судах. В частности — по делам журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые получили по два года колонии за стрим с «Площади перемен», а также о надписях «Не забудем» возле места гибели Александра Тарайковского.

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