Украина зажигает «вату» 7 Telegram-канал «СерпомПо»

30.06.2021, 11:53

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Фото: Getty Images

Россиянам не в первый раз не признавать реальность.

Сегодня прямая линия Путина, а вчера на Евро-2020 сборная Украины победила шведских викингов, прошла в четвертьфинал, где ее ждет Англия.

И надо бы кому-нибудь из журналистов задать лидеру-то «нашему» квесчен: «Вы, сэр, за Украину на Евро-2020 болеете или за Англию?»

Тяжелый выбор для «наших патриотов» …

За кого болеть?

Если против Украины, то надо же за Англию, а ведь только что королевский эсминец прошел мимо Крыма – вся наша авиация жужжала над ним сердитыми шмелями, а он с зачехленными орудиями шел себе и шел по международным водам. Ноль внимания. Как и было заранее записано в подмоченных дождем кентских бумагах.

Значит болеть за Англию патриотам нельзя.

Так что – за Украину?

Но ведь она в истории с эсминцем с Англией заодно. Крым считает своим! За нее тоже нельзя болеть.

Как быть? Кто бы ни победил – все «для нас» плохо. Трудный выбор.

Но ведь нет же таких задач, которые начальство не могло бы решить.

Есть сильное решение. Купить пару десятков тысяч билетов на матч Англия-Украина, нагнать туда обвешанных российской символикой болельщиков с аниматорами и пусть они кричат весь матч: «Ро-сси-яяя! Ро-сси-яяя!» А «нашему» ТВ как можно чаще их показывать.

Вот просто не признавать реальность – не верить в очевидное, что в четвертушке играет Украина, а не наша сборная. Представить, что по полю бегает Дзюба и другие наши мастера, а у кромки поля хмурится Черчесов. И верить, продолжать верить в победу наших!

Весь футбольный мир вздрогнет и отодвинется. А нам-то что! У вас свои – европейские, Би-Эл-Эмовские, НАТОвские понятия о происходящем, а у нас свой взгляд на мир! Многополярный! Лавров обосновал веру в полюса, в параллельную реальность. Мы перед вами на одно колено не встанем!

Нам не в первый раз не признавать реальность. Во внешней политике, экономике, внутри страны это давно и прочно способ существования российского начальства.

Давайте попробуем то же самое в европейском футболе. Пусть в матче Англия-Украина победит Россия. Мы отметим это победным салютом. И пусть весь мир «идет лесом». Мы выиграли - и точка. Кто не согласен – экстремист, иностранный агент, не может участвовать в выборах.

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