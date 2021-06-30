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«Директор говорит: хотите ходить на работу – ходите, а зарплату вам никто платить не будет»

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  • 30.06.2021, 12:02
  • 20,658
«Директор говорит: хотите ходить на работу – ходите, а зарплату вам никто платить не будет»
иллюстрационное фото: Pixabay.com

На гродненском предприятии происходит полное беззаконие.

В Гродно на предприятии ЛПТМ (Лечебно-производственных трудовых мастерских) происходит полное беззаконие, – написал телеграм-каналу «Баста!» рабочий лечебных мастерских.

«За каких то полгода руководитель, под чутким контролем своего ведущего специалиста развалили все. Долги огромные. Сначала сократили всех пенсионеров. А через три месяца и вовсе предприятие ликвидируют.

И главное, никому ничего не объясняют, никаких документов не представляют. Пригласили комиссию из центра занятости, и думали так переводом оформить работников.

Но люди вынуждены просто увольняться, без всяких выплат. А что делать с психическими больными, которые здесь работают — не знают. Только их родители и опекуны возмущаются. Сказали «до Лукашенко дойдем».

В отпуск без отпускных, и при увольнении ничего не выплатят. Люди пока ходят на работу, ждут выплату компенсации. Но похоже ничего не дождутся. Директор говорит: «хотите ходить на работу – ходите, а зарплату вам никто платить не будет».

Директор здесь бывший представитель администрации пересидента по Гродно.

Сколько люди будут терпеть этот беспредел? Хотя бы Сейчас вступайте в стачком!» – призывает рабочий ЛПТМ.

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