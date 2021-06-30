Евросоюз дал «зеленый свет» санкциям против России 2 30.06.2021, 12:08

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Новые ограничительные меры могут быть приняты уже 12 июля.

Послы Европейского Союза согласовали введение экономических санкций против России. Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe/Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям в отношении России, как и ожидалось. (Санкции, – ред.) должны принять на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", – написал Йозвяк.

Как пишет liga.net, в июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма. Санкции регулярно продлевают уже семь лет. 21 июня на год продлили санкции за оккупацию украинского Крыма. 25-го согласовали продление санкций за Крым и поддержку боевиков на Донбассе. При этом в ЕС готовят дополнительные санкции, если Россия продолжить нарушать международное право.

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