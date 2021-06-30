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Путин рассказал о своем состоянии после прививки «Спутником V»

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  • 30.06.2021, 12:36
  • 6,056
Путин рассказал о своем состоянии после прививки «Спутником V»
фото: ap

Глава Кремля наконец признался, какую вакцину ему вкололи.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что вакцинировался «Спутником V». Он также описал свое самочувствие после прививки, сообщает kommersant.ru.

«Принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий»,— сказал господин Путин.

«После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то через четыре часа в месте укола появилась небольшая чувствительность»,— рассказал президент. По его словам, после второго укола ночью поднялась температура до 37,2, но утром уже была 36,6.

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