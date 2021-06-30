Какие деньги из-за санкций могут потерять белорусские банки? 30.06.2021, 12:41

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Государственные банки подверглись серьезным ограничениям по доступу на европейский рынок капитала.

В конце июня Евросоюз опубликовал информацию о секторальных санкциях в отношении Беларуси. Часть санкций коснулась и финансового сектора. Согласно документам, санкции ЕС были наложены на госбанки — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк, пишут banki24.by.

Казенные банки подверглись серьезным ограничениям по доступу на европейский рынок капитала. Так, европейцам запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

Можно сказать, то субординированные кредиты в евро или евробонды оказываются вне зоны доступа госбанков. Конечно, можно взять деньги взаймы на срок меньше 90 дней, но эти деньги не используешь для кредитования экономики — слишком короткие ресурсы. А ведь в конечном счете банки брали в долг за рубежом именно для поддержания инвестиционного процесса внутри страны.

Каковы потенциальные потери белорусских банков от запретов Евросоюза?

Ответ можно найти в аналитических отчетах регулятора. Согласно оценкам Нацбанка, внешний долг банковского сектора на начало 2021 года достиг 5,2 млрд USD в эквиваленте. По информации НБРБ, «в структуре внешних заимствований преобладающую долю занимали долгосрочные средства (со сроком погашения свыше 1 года)».

На 1 января 2021 года их удельный вес в общем объеме внешнего долга банков составил 59,0%. Таким образом, в конце 2021-го — начале 2022 года подсанкционным госбанкам могут отказать в предоставлении новых заемных ресурсов взамен старых. Максимальный объем долгосрочных инструментов в портфеле белорусских банков оценивается в 3–3,1 млрд USD.

Стоит отметить, что основными кредиторами банковской системы РБ выступают Россия и Китай. В начале 2021 года доля РФ в долговом портфеле белорусских банков составила 47,6%, доля КНР — 19,9%. Эти страны не вводили санкций в отношении Беларуси.

Доля обязательств перед европейцами значительно ниже. Например, удельный вес Великобритании (не входит в ЕС) составил 4,6%, Германии — 8,9%, Люксембурга — 3,3%, Италии — 1,9%, Польши — 1,8%. Если пересчитывать проценты в деньги, то на долю указанных стран ЕС приходится около 0,8 млрд USD заемных ресурсов, а с Великобританией — около 1–1,1 млрд USD в эквиваленте.

Не исключено, что часть этих сумм представлена кредитованием на короткие сроки (до 90 дней). Однако с учетом масштабов бизнеса банков величина предполагаемого оттока валюты все равно измеряется миллионами.

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