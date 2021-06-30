«Открытое небо»: украинцы смогут получать европейские компенсации за проблемы с авиарейсами 30.06.2021, 12:44

Соглашение с ЕС также создает предпосылки для существенного снижения цен на авиабилеты.

С началом действия Соглашения о совместном авиационном пространстве, более известного под названием «открытое небо», украинские пассажиры получат дополнительные права и финансовые гарантии по европейским правилам, сообщает «Европейская правда».

Соглашение предусматривает адаптацию украинского законодательства в авиационной сфере к европейскому, в том числе регламента №261/2004, который регулирует вопросы компенсаций. Этот документ защищает пассажиров европейских перевозчиков от произвольных отмен рейсов и задержек, независимо от цены билета, и связанных с этим неудобств, и устанавливает четкие обязательства для авиакомпаний.

В частности, если рейс долго не может вылететь, перевозчик должен предоставить пассажирам питание и гостиницу. Если задержка произошла по вине авиакомпании и оказалась длительной - пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 200 евро на коротких рейсах и до 600 евро на дальних, например трансатлантических перелетах. Эти требования распространяются в том числе на лоукостеров.

Поэтому введение регламента в Украине дает надежду на изменение отношения украинских авиаперевозчиков.

Соглашение об «открытом небе» также создает предпосылки для существенного снижения цен на авиабилеты.

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