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В ЕС готовят ответные меры на приостановку Минском соглашения о реадмиссии

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  • 30.06.2021, 12:46
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В ЕС готовят ответные меры на приостановку Минском соглашения о реадмиссии

При этом уведомление от белорусских властей о приостановке соглашения в Брюсселе пока не получили.

В Брюсселе начали работу по выработке ответных шагов на решение Минска приостановить действие соглашения о реадмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

При этом уведомление от Минска о приостановке соглашения в ЕС пока не получили.

"Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги", — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Массрали очобо подчеркнула, что Евросоюз не намерен замораживать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Визовое соглашение и соглашение о реадмиссии подписывались в одном пакете.

По ее словам, "решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не предусматривает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима". Представитель ЕС подчеркнула, что упрощенный визовый режим очень важен "для поддержания контактов между жителями ЕС и Беларуси".

В понедельник, 30 июня, МИД страны заявил, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство", а также начинает процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии с ЕС. "Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", — говорилось в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

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