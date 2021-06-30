Инсайды от белорусских рабочих: что происходит на крупных предприятиях страны

Инсайды от белорусских рабочих: что происходит на крупных предприятиях страны7
- 30.06.2021, 12:58
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Не проще ли бастовать, чем ходить на такую работу?
Телеграм-канал "Баста!" опубликовал пару важных инсайдов от рабочих
"На заводе крупнопанельного домостроения "МАПИД" больше проблемы с сырьем. Не хватает сырья для производства пенопласта из-за введенных санкций. Рувододство в большой растерянности", — сообщают сотрудники ОАО "МАПИД".
А Городейский сахарный завод переходит на "четырехдневку". Людям уже достаточно давно сделали 4 рабочих дня, а пятый день они должны (в прямом смысле слова) за 1 рубль в час пахать в колхозе. Написать заявление "за свой счет". Но руководство говорило, что уже скоро что-то поменяется.