У политзаключенной Анжелики Борис в тюрьме обострились проблемы со здоровьем 1 30.06.2021, 13:15

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фото: polskieradio.pl

Также за решеткой продолжает находится еще один активист польской диаспоры — Анджей Почобут.

У главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис в СИЗО обострились хронические заболевания и появились проблемы с зубами. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская.

По ее словам, глава Союза поляков согласилась на выезд в Польшу, однако белорусские власти воздержались от такого сценария и продолжают удерживать Борис в тюрьме, «чтобы шантажировать Анджея Почобута». Как сообщалось ранее, Почобут отказался от депортации.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против председателя Союза поляков в Беларуси (СПБ) Анжелики Борис и других лидеров польского меньшинства в марте. Их незаконно обвинили в разжигании национальной розни.

Директор общественной школы при СПБ в Волковыске Мария Тишковская, учредитель и директор «Форума польских локальных инициатив» Анна Панишева, руководитель Лидского филиала СПБ Ирена Бернацкая, также задержанные по этому делу, были депортированы в Польшу.

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